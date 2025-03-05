Bursa Gemlik Belediyesi ile Bursa Mimarlar Odası arasında, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılar ve çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - İmza törenine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Mimarlar Odası Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve üyeleri, Gemlik Belediyesi'nde görevli mimar ve mühendisler ile belediye meclis üyeleri katıldı.

YENİ İŞBİRLİĞİ ALANI UMURBEY

Protokol ile Gemlik'in Umurbey Mahallesi'ndeki Kentsel Koruma Sit Sınırları içinde yer alan alanda, kentin tarihi, doğal ve turistik özelliklerini vurgulayan projelerin hazırlanması amacıyla işbirliği sağlandı.

Bu projelerin oluşturulması için, katılımcı bir yöntem olan Ulusal Ölçekte Kentsel Tasarım Yarışması düzenlenecek. Yarışma, projelerin esasları, usulleri ve uygulama aşamaları konusunda detaylı bir planlama ile yapılacak.

Protokol, daha önce imzalanan 2020 tarihli anlaşma ile uyumlu olacak şekilde, sağlıklı kentleşme ve çevre değerlerinin korunmasına yönelik ortak denetim ve teknik işbirliğini de kapsayacak. Yeni ek hükümler, işbirliği çerçevesinde yapılacak projelerin kapsamını genişletecek.