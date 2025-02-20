Bursa Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağından dolayı 21 Şubat Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'ya yapılan yoğun kar yağışı uyarıları ardından öğrencilerin beklediği haber geldi.

Bursa Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi dolayısıyla 21 Şubat Cuma günü okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.