Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmaların devam ettiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Türkiye genelinde 5G'ye geçileceğini ve 10 kat daha hızlı internet kullanılacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu’nun düzenlediği Civil Ankara 2025 Etkinliği’nde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı sunumda Türkiye’nin mega projeleri ile ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı, uluslararası projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, öğrencilere, akademisyenlere ve sektör temsilcilerine yaptığı sunumda Türkiye’nin mega projeleri ile ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı.

Orta Koridor ile Çin’den çıkan ve ağırlıklı olarak Hazar geçişli Azerbaycan üzerinden Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen yüklerin 3 denize ulaşabildiğini de anlatan Uraloğlu, “Yükler Kapıkule'den Avrupa'ya gidebiliyor. Burada belli yatırımlar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bu koridorun bir parçası olan Zengezur Koridoru’nu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Doğrudan ulaşım noktasında bir alternatifimiz elimizde olsun, Türk dünyasına da bu vesileyle daha pratik daha kestirme yolu bağlamak istiyoruz.” dedi.

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, projenin Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Basra Körfezi üzerinden Türkiye’ye ve oradan Avrupa’ya ulaştırılması noktasında önemini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizde yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bölümü var. Onunla ilgili yaptığımız ve yapacağımız işler var. Bunu hayata geçirdiğimizde Basra Körfezi FAV Limanı’ndan ülkemize doğru gelen yüklerin Avrupa'ya gitmesini sağlayacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, koridorların bir akarsuyun aktığı toprakların etrafını yeşertmesi gibi olduğunu vurgulayarak her türlü sanayileşmeye, üretime ve gelişmeye katkı sağladığını da vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insan, yük ve veri taşıdıklarını ifade eden Uraloğlu, lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini de anlattı.

96 MİLYON GENİŞBANT İNTERNET ABONESİ



Haberleşme sektörüne ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu, “Geniş bant internet 2002’de hiç yokmuş şimdi, 96 milyon abonemiz var. Yine mobilde 23 milyon abonemiz vardı şimdi 94,5 milyon.” dedi. Uraloğlu, Çamlıca Kulesi ile de İstanbul’un siluetine güzel bir yapı kazandırdıklarını belirterek “100 radyo burada yayın yapabiliyor aynı anda. Etrafa yaydığı elektromanyetik dalga Avrupa Birliği kriterlerini çok altına indi.” açıklamasında bulundu.

Türksat 6A hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, “Kapsama alanımızı 3 buçuk milyardan 5 milyar insana ulaştırdık.” dedi. 6A’nın yüzde 81 yerlilik oranına sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Sivil ve askeri haberleşmede kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk. Türksat 6A ilk test yayınını TRT World ile gerçekleştirdi. Herhangi bir problem yok.” dedi.

5G İLE İNTERNET HIZI 10 KAT ARTACAK

5G ile de 10 kat daha hızlı internet kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “34 merkezde hayata geçirdik deneme amaçlı olarak. İstanbul Havalimanı bunlardan bir tanesi. Bu sene ihalesini yapacağız 2026’da da Türkiye genelinde 5G’ye geçmiş olacağız. Statlarda da bu akşam Galatasaray-AZ Alkmaar maçında ilk denemesini yapmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Bakan Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil bilmenin önemini vurguladı. Uraloğlu, ayrıca BTK Akademi ile de bir kursa gitmeden dahi eğitimler alabileceklerini kaydetti.

16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi hakkında düzenleme yapılması gerekliliğini bir kez daha vurgulayan Uraloğlu, “Düşüncemiz birisinin bir şeye erişmesine engel olmak değil. 16 yaş ergenlik yaşı, o yaştan sonra muhakemelerinin daha geliştiği, karşısına çıkacak olan her türlü bilginin ya da ortamın daha kolay analizini yapabileceği yaşlardır. Dolayısıyla daha doğru muhakeme etsin ve kendilerini daha çok eğitime versinler düşüncesiyle böyle bir yaklaşımımız var. Netleşmiş değil ama bu noktada da çalışmamızın olduğunu söyleyebilirim.” açıklamasında bulundu.