Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tophane Surları'nda çekildiği belirlenen ve sosyal medyada gündem olan müstehcen görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın 2700 yıllık Tophane surlarında 20 Eylül Cuma günü sosyal medyada paylaşılan bir çiftin müstehcen görüntüleri üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

50 güvenlik kamerasından elde edilen kayıtları inceleyen polis, görüntülerdeki kişilerin M.T. (27) ve H.K (31) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalarda ikametleri tespit edilen şüpheliler Yıldırım ilçesindeki farklı mahallelerde yakalanıp gözaltına alındı.

M.T. ve H.K. hakkında "müstehcenlik" suçundan adli tahkikat yapıldı.

Görüntüleri kaydedip sosyal medyaya atan kişiyi yakalamak için de çalışma başlatan ekipler, görüntüleri çeken kişinin Z.F. (31) olduğunu tespit edildi. Hakkında "suçu bildirmemek ve müstehcen görüntüleri yayınlamak" suçuyla gözaltına alındı.

Z.F'nin emniyetteki ifadesinde, "Görüntüyü çektikten sonra işte olduğum için vaktim yoktu, polise başvuruda bulunamadım. O yüzden sosyal medya hesaplarına attım." dediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.