Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesinin başvuruları devam ediyor. Lise 3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerinin hayalini kurduğu bölümü 1 ay boyunca BTÜ sıralarında tanıyacağı projeye başvurular, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.BURSA (İGFA) - “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” adlı proje ile Bursa genelindeki lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversite tercihleri öncesi hayalini kurdukları bölümlerde birebir eğitime katılarak, üniversite bölüm kararlarını daha bilinçli verebilecek. BTÜ, kasım ayında 12. sınıf öğrencilerini, aralık ayında ise 11. sınıf öğrencilerini ağırlayacak.

Her öğrenci, bir ay boyunca her çarşamba günü tercih ettiği bölümde üniversite öğrencisi gibi eğitim görecek. Bu süreçteöğrenciler; laboratuvar, kütüphane, yemekhane gibi tüm kampüs olanaklarından faydalanacak. Öğrenciler, BTÜ’nün web sitesindeki linkten (https://bys3.btu.edu.tr/tercih_robotu_ogrenci) 12 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

HER BÖLÜME 5 ÖĞRENCİ NOT ORTALAMASIYLA YERLEŞTİRİLECEK

Öğrencilerin 5 farklı bölüm tercih hakkı olacak. Tercih süreci, üniversite tercihlerine benzer şekilde işleyecek; öğrenciler okumak istedikleri bölümü seçecek, yerleştirmeler ise okul not ortalamalarına göre yapılacak. Her bölüme yalnızca 5 öğrenci kabul edilecek. Yerleştirme sonuçları 20 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Projeye, Bursa genelindeki tüm devlet liselerinden başvuru yapılabilecek. Lise öğrencileri için hem mesleki yönelim hem de kariyer planlamasında önemli bir fırsat sunan uygulama, Türkiye genelinde bir ilk olacak.

Proje ile gençlerin sadece teorik değil, pratik olarak da üniversite hayatını deneyimlemeleri hedefleniyor. Öğrenciler, gerçek sınıf ve laboratuvar ortamında akademisyenlerle bir araya gelerek bölüm derslerine katılacak, kampüs ortamını birebir gözlemleyerek üniversite kültürü hakkında doğrudan fikir sahibi olacak.