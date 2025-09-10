Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası iş birliğiyle geliştirilen “Bursa Taksi Uygulaması” tanıtıldı. Komisyonsuz, durak sistemini koruyan ve yerli yazılımla geliştirilen uygulama, bin 747 taksinin kullanımına sunulacak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle geliştirilen “Bursa Taksi Uygulaması”, düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır katıldı. Uygulama, taksici esnafını desteklemeyi ve vatandaşlara güvenli, hızlı ulaşım sağlamayı hedefledi.

DURAK SİSTEMİNİ KORUMAK ÖNCELİK

Oda Başkanı Ahmet Çakır, uygulamanın durak sistemini koruduğunu ve mahalle odaklı hizmeti sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşların mahalle duraklarından kolayca taksi çağırabileceği, esnafın müşteri bulma derdi olmadan çalışacağını kaydeden Başkan Çakır, "Komisyon almayan uygulamamız, esnafın kazancını korurken vatandaşlara ek ücret çıkarmıyor. Çevreci özelliğiyle yakıt tüketimini ve emisyonları azaltan uygulama, tamamen yerli yazılımla geliştirildi ve isim-logo patenti odaya ait. Şu an 157 durakta bin 321 taksinin yüzde 50’sinde kullanılan sistemle kısa sürede bin 747 taksiye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlara uygulamayı kullanarak esnafa destek olma çağrısı yapan Çakır, “Bursa Taksi, Bursa’nın öz malıdır. Hep birlikte büyütürsek esnaf ve vatandaş kazanır" dedşç

BOZBEY: “ESNAFIN YANINDAYIZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, uygulamanın Bursa geneline yayılması gerektiğini vurguladı. "Esnaf ortadan kalkarsa kentin ekonomisi çöker" diyen Bozbey, kaçak taksiye asla izin vermeyeceklerini belirterek, taksici ve dolmuşçu esnafın gelirini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Taksicilerin kentin tanıtımında önemli rol oynadığını, bu nedenle eğitim almaları gerektiğini belirten Bozbey, ayrıca, duraklarda tuvalet ve çay ocağı gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı alanlar oluşturulması gerektiğini de kaydetti. Bursa’ya özgü taksi tasarımı için otomotiv firmalarıyla görüşme öneren Bozbey, “Bursa’ya özel taksi dizaynıyla fark yaratabiliriz” dedi.

İŞTE BURSA TAKSİ UYGULAMASININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ