Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması ve daha sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek için kent genelindeki tüm dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da görüntü kirliliğini ortadan kaldırıp haşere oluşumunu engellemek ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki dere yataklarında ıslah ve temizlik işlemlerine de ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallesi’ndeki dere yatağında taş duvar imalatı aralıksız yürütülüyor. Öte yandan Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından Ayvalı Dere ve Ovaakça Mahallesi’nden geçen derelerde de temizlik çalışmaları yapılıyor. Dere tabanlarında ve yanlarındaki kargı, ot, çöp ve katı malzemeler kepçelerle temizleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ayvalı Dere’deki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

17 ilçede dere temizliği ve ıslah işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 kilometrenin üzerinde dere temizliği yapıldı. Derelerin çevresindeki alanlarda tamirat, tadilat çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bir yandan derelerin temizliğini yaparken diğer yandan olası bir sel felaketinin önüne geçmek için de gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Derelerde yapılan periyodik çalışmaların yanında yıllardır beklenen hizmetleri de mahallelere götürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, BUSKİ ve Tarım Peyzaj AŞ ekiplerine emeklerinden ötürü teşekkür ederek, Bursa’yı adım adım inşa edeceklerini yineledi.