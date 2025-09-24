Kırıkkale’deki sivil toplum kuruluşlarının imzasını taşıyan ve “Gazze’deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı”nı içeren mektup, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a takdim edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindeki Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler ile Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi üyelerini kabul etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, kabulde, aralarında siyasi partiler, sendikalar, vakıflar ve derneklerin yer aldığı 94 kurum ve kuruluşun katılımıyla Kırıkkale’de düzenlenen “Gazze ve Doğu Türkistan Çalıştayı”na ilişkin bilgi verdi. Öztürk, daha sonra Kırıkkale sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ve “Gazze’deki insanlık dramının sona ermesi çağrısı”nı içeren mektubu TBMM Başkanı Kurtulmuş’a takdim etti.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Binlerce yıl dünyanın en büyük devletlerini kuran, son bin yılda dünyaya medeniyeti öğreten bir milletin temsilcileri olan değerli milletvekillerimiz; dünyanın gözü önünde Gazze ölüyor, Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, Gazze'de tüm insanlık ölüyor. Biz sizden tarihte üstlendiğimiz misyonu üstlenmenizi bekliyoruz. Refah Sınır Kapısı açılsın, Gazze’de katliam dursun. Lütfen bu konuda dünyayı uyandırın.”