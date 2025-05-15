Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de meslek lisesi düzeyinde alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip “OTOFEST – Otomotiv Lisesi Kariyer ve Tanıtım Günleri”nin 8’incisini başarıyla gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti.BURSA (İGFA) - 2010 yılında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından kurulan okul, her geçen yıl daha da güçlenen vizyonu ile Türkiye’nin otomotiv sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamayı sürdürüyor.

“Millî Teknoloji Hamlesi” temasıyla düzenlenen bu yılki OTOFEST, sektöre yön veren 38 seçkin kurumun katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yaptığı konuşmada Bursa'nın mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiğini belirtti. Kentin mesleki eğitim alanında ürettiği projelerle model şehir olduğunu vurgulayan Alireisoğlu, “Bursa’da mesleki eğitim her yönüyle güçlü ve sağlam temellere dayalı bir yapıya sahiptir. Bu başarının temelinde öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerimizin ve okul müdürlerimizin heyecanı ve tutkusu yer almaktadır. Onların bu azmi, sanayiyle kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde daha da anlam kazanıyor.” dedi.

Alireisoğlu ayrıca, tüm okullarda teknoloji kulüplerinin kurulduğunu hatırlatarak, öğrencilere kimliklerini bulabilecekleri ve kendi hikâyelerini yazabilecekleri ortamlar sunmanın önemine dikkat çekti.

“FABRİKA-OKUL MODELİ” VURGUSU

Konuşmasında mesleki eğitimin geleceğine dair önemli bilgiler de paylaşan Alireisoğlu, “Mesleki Eğitim Ortaokulları” modelinin yaygınlaştırılacağını belirtti. Bursa’da halihazırda bir mesleki eğitim ortaokulu bulunduğunu, yakında ikincisinin de açılacağını açıkladı. Ayrıca, “Okul fabrika olsun, fabrika okul olsun” anlayışıyla Bakanlık standartlarına uygun entegre okul projeleri üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bu kapsamda dört okulun protokol aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Alireisoğlu, konuşmasının sonunda OTOFEST’in hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.

OTOFEST 2025, yalnızca bir kariyer günü olmanın ötesine geçerek öğrencilere sektörle doğrudan temas kurma, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi simülasyonları ve seminerler gibi birçok alanda gelişim fırsatı sundu. Öğrenciler, etkinlik boyunca firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek iş ve staj başvurularında bulunma şansı yakaladı.

Etkinlik, mezuniyet sonrası sektöre doğrudan entegre olmayı hedefleyen öğrenciler için önemli bir adım oldu.