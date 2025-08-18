Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Osmangazi Belediyespor, yeni sezon öncesi 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor, gerçekleştirdiği yeni transferlerle voleybol takımını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonda Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Osmangazi Belediyespor, 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ile yeni transferler Yiğit Yıldız, Semih Bulut, Arda Şenay, Efe Karabuğa, Samet Akyıldız ve Burak Topcu katıldı.

Yeni sezon öncesi kadronun daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Karayılan, “Osmangazi Belediyespor’u hak ettiği yere taşımak için bir yola çıktık. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Bursa’nın yetişmiş çocuklarını dışarıya göndermeyelim, kendi şehrimizde oynayıp değer bulsunlar istiyoruz. Bir aile ortamı içinde herkesin mutlu olacağı başarılı bir sezon geçirmek en büyük dileğimiz.” dedi.

Takımın başantrenörü Güner Karakaya da yeni transferlerle ilgili olarak, “Arkadaşlarımızın kapasitesine inanıyoruz. Özellikle izleyerek kadromuza kattık. Genç, dinamik ve birbirini tamamlayan bir ekip olduk. Herkese güveniyorum, hedefi olan bir takım olacağız” dedi.

Yeni transferlerden Arda Şenay, Efe Karabuğa, Yiğit Yıldız ve Semih Bulut Fenerbahçe’den, Samet Akyıldız Karapınar Alba’dan, Burak Topcu ise Türşad’dan Osmangazi Belediyespor’a katıldı.