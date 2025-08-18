Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar süratle devam ediyor. Proje kapsamında birçok noktada imalat çalışmaları hız kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasının ardından ilçenin yarınlarına hizmet edecek Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak proje kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor. Peyzaj alanında istinat duvarı imalatları, kuru havuz-park imalatları tamamlanırken, kafeterya bölümünde ise mekanik tesisat imalatları sonlandı. Ayrıca kafeterya alanında ise dış cephe doğrama imalatları devam ediyor.

CAMİDE İÇ DIŞ ÇEPHE DÜZENLEMELERİ

Öte yandan Kent Meydanı alanında yapımı süren camide ise iç-dış cephe duvar boya ve düzenlemeleri, dış cephe konstrüksiyon çalışmaları, iç cephe iskelet imalatları, cami içinde ve fuaye alanında elektrik desant boş borulama, sorti kablolarının çekilmesi, seslendirme ve yangın kablosu çekilmesi çalışmaları sürüyor. Cami alanı altında yer alan 3 katlı yer altı otoparkında ise -3 ve -2. katlarda otopark tava imalatı devam ediyor. Ayrıca elektrik tava imalatları yapılması, aydınlatma, yangın sorti kablolarının çekilmesi ve temizsu tesisat borulaması çalışmaları sürüyor.

Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.