Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursuna katılan öğrenciler, sınav öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ortaokul öğrencilerinin hayallerindeki liseye gitmelerine katkıda bulunmak isteyen Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursuna katılarak sınava hazırlanan öğrenciler, Osmangazi Belediye Başkan’ı ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi’nin ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlediği LGS hazırlık kursunda eğitimler devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Gelişim Merkezi ile Emek Yetenek Evi’nde gerçekleşen kurslara katılan öğrencilere, uzman eğitmenler eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, aylık deneme sınavları gibi destekler sağlanıyor. Sınavda sorumlu oldukları konularla ilgili derslere giren öğrenciler, 15 kişilik sınıflarda akıllı tahta ve akıllı defter sistemiyle eğitimlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursuna katılarak sınava hazırlanan öğrencileri makamında ağırladı. Gençlere yapılacak yatırımlar, hepimizin yarınları demek diyen Başkan Aydın, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, bizim bütün ümidimiz gençlikte. Gençlerimiz, hayalini kurdukları geleceğe ulaşmak için büyük bir emek ve özveriyle derslerine çalışıyor. Bizler de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Mehmet Akif Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde açtığımız LGS hazırlık destek programlarıyla onların yanında oluyor, başarıya giden yolda yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu merkezlerde sınava hazırlanan gençlerimiz ile bir araya geldik. Hem hazırlık süreçlerini hem de gelecek hayallerini konuştuk. Onlar bu ülkenin aydınlık yarınları, umut dolu yüzleri olacak. Sınava hazırlanan bütün çocuklarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.