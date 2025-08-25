Bursa'da Nilüfer Barajı'nın tamamen kuruduğu, Doğancı Barajı'nın kritik seviyelere indiği Bursa'da Büyükşehir’in 9 ay erken tamamladığı bypass hattı 1 Eylül’de devreye giriyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki kritik doluluk oranları, kentin su güvenliği açısından alarm verici seviyelere ulaşmış durumda. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, su yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve şehri susuz bırakmamak adına önemli bir adım attı.

Bilimsel veriler ışığında planlanan ve hızla hayata geçirilen bypass hattı çalışmaları tamamlandı. 1 Eylül itibariyle Çınarcık Barajı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp ham su aktarılacak. Böylece hem mevcut kaynaklar üzerindeki baskı azaltılacak hem de kent genelinde hissedilen su baskısı önemli ölçüde hafiflemiş olacak.

ÇALIŞMA ÖNE ÇEKİLDİ, SU KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çınarcık Barajı bypass hattının 9 ay erken tamamlanarak hizmete alınmasının, Bursa’nın su geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40’lara kadar geriledi, Nilüfer Barajı ise tamamen boş durumda. Bu nedenle Çınarcık Barajı’nı devreye almak hayati bir adımdı. Bilimsel raporlar doğrultusunda harekete geçtik ve bypass hattı projesini 9 ay öne çekerek tamamladık. 1 Eylül itibariyle bu hat üzerinden Dobruca Arıtma Tesisimize günlük 110 bin metreküp su ulaşacak. Bu sayede kentimiz bir nebze olsun rahatlayacak.” dedi.

Su tasarrufunun da en az altyapı yatırımları kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, “Yaz aylarında su tüketimimiz 550 bin metreküpe ulaştı. Bu, Nisan ayına kıyasla 125 bin metreküp fazla kullanım demek. Çınarcık’tan gelen suyla bir rahatlama yaşanacak ama Bursalılar tasarrufu elden bırakmamalı.” dedi. Bozbey, çocuklara su tasarrufu alışkanlığı kazandırmanın önemine de dikkat çekerek, ailelere ve öğretmenlere çağrıda bulundu.