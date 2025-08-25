Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gençleri ve ailelerini tebrik ederek, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçların tüm gençler, aileleri ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, “Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.