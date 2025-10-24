Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Çoban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, “Herkesin Bildiği Sır-Nilüfer Çayı” raporunu ilettiler.BURSA (İGFA) - BUSİAD Başkanı Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çoban, rapor hakkında Bozbey’e bilgi verirken, çalışmanın Bursa için kapsayıcı hale gelmesini arzu ettiklerini bu nedenle tüm kesimlerle bir araya gelmek istediklerini ifade ettiler.

Çalışmadan dolayı BUSİAD’ı tebrik eden Mustafa Bozbey ise “Bursa’mız, hemşehrilerimiz ve doğamız için özverili bir şekilde çalıştıkları için 3,3 milyon Bursalı hemşehrim adına BUSİAD’ı yürekten kutluyorum. Nilüfer Çayı’nın temiz akması ve korunması, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Bursa’mızın ve Nilüfer Çayı’nın geleceği için hayati öneme sahip bu çalışmayı son derece kıymetli buluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çalışmanın destekçisi değiliz, birlikteyiz” ifadesini de kullanan Bozbey, BUSİAD’ın bu çalışmasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin de yer alacağını belirtti.