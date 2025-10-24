KTO Meslek Komiteleri istişare toplantıları çerçevesinde son olarak 42. Zirai ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı - Toptan ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve 24. Matbaacılık ve Basım Hizmetleri Meslek Komitesi istişare toplantıları gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Meslek Komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin dinlendiği istişare toplantıları serisinde son olarak 42. Zirai ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı - Toptan ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve 24. Matbaacılık ve Basım Hizmetleri Meslek Komitesi istişare toplantıları gerçekleştirildi.

KTO Teknoloji Eğitim Kampüsü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantılarda sektörlerin temsilcileri dinlendi, sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sektörlerin sorunlarını dinleyerek çözüm yolları aradıklarını belirterek şunları söyledi; “Konya Ticaret Odası olarak istişareyi temel alan yönetim prensibimizle sektörlerimizin gerçek sorunlarına kulak vermek, çözüm yollarını birlikte tartışmak, üyelerimizin sesi olmak bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Bu çerçevede; sık sık üyelerimizle bir araya geliyor, sorunları dinliyor, çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunuyoruz. 2023 yılında başlattığımız meslek komiteleri istişare toplantılarını da bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız toplantıların sektörlerimize, şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

ZİRAİ VE KİMYASAL ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE İYİ BİR YERDEYİZ

Tarımsal üretimde güçlü bir şehir olan Konya’nın gübre, ilaç, yem katkı maddesi ve bitki koruma ürünleri üretiminde de dikkat çektiğini söyleyen Başkan Öztürk; “Kimya, Tarım, Makine ve Enerji sektörleri arasında güçlü bir entegrasyon oluşmuştur. Bu başarı doğrudan şehrimizin ihracat potansiyeline pozitif yansımaktadır. Konya’nın 2024 yılı ihracatı 3,59 milyar dolar seviyesindedir. Bu ihracatın içinde kimya, plastik, ambalaj ve tarım ürünleri önemli bir paya sahiptir. Dolayısı ile tarım ve kimya sektörlerinin birlikte oluşturduğu ekosistem, şehrimizin üretim çeşitliliğine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Matbaacılık ve basım hizmetleri sektöründe de Konya’nın güçlü altyapısı olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, “Özellikle etiket, ambalaj ve kurumsal baskı alanlarında ihracat yapan firmalarımızın sayısı artmaktadır. Bu tablo, sektörün doğru yönlendirildiğinde yenilikçi yatırımlar ve istihdam açısından büyük potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Sektörümüz mevcut sorunlara rağmen önemli bir yüksek katma değer ve istihdam potansiyeli taşımaktadır. Sektörün ambalaj-etiket, dijital baskı, lojistik ile entegre üretim gibi alanlara kayarak büyümesi gerektiği açıktır. Ayrıca teknoloji yatırımı, eğitim-işgücü geliştirme, yerli makine/cihaz üretimi teşviki, dijital dönüşüm süreci ve yeşil üretim modelleri sektörün ihtiyacı olan ve öncelikli olarak atılması gereken adımlar olarak görülmektedir.” dedi.