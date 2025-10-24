Konya'da Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya ve Karaman temsilcilikleri tarafından birlikte organize edilen programda Karaman 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerine çorba ikramında bulundu.KONYA (İGFA) - Cansuyu Derneği Karaman İl Temsilcisi Hüseyin Çoban “Bugün 23 ekimkaraman 19 mayısilokulunda çorba dağıtımı yapacağız. Cansuyu Derneği Karaman ve Konya Temsilciliklerinin işbirliği ile beraber yapıyoruz” dedi.

Karaman 19 Mayıs İlokulu Müdürü Erdal Demir “Karaman 19 Mayıs İlkokulu okul müdürlüğü olarak Cansuyu Derneğine Bu güzel çorba ikramı için hepsine canı gönülden teşşekür ediyoruz. Bu organizasyon paylaşma ve dayanışma adına güzel bir etkinlik. Çocuklarda güzel bir hatıra oluşturdu. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” dedi.