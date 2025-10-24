Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmak amacıyla başlattığı “Destek Bizden, Hasat Sizden” projesi kapsamında tohum dağıtımlarına başladı. Proje çerçevesinde Selendi’de üreticilerle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tohum desteklerini üreticilere teslim ettiMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Selendi ilçesinde; 143 üreticiye 44 bin 600 kilogram arpa, 83 üreticiye 27 bin 600 kilogram buğday, 119 üreticiye 31 bin 725 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, 4 üreticiye 350 kilogram süt otu tohumu desteği sağlandı.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “İl genelinde 525 ton buğday, arpa, 5’li karışım yem bitkisi ve süt otu tohumu dağıtımını başlattık. Tohumlarımız bölgemizin iklim koşullarına uygun olarak seçildi. İlçelerdeki sevkiyatlarımız bugün ve yarın tamamlanacak. Üreticilerimiz tarlalarına hemen girmek istiyor, biz de dağıtımları hızla sürdürüyoruz” dedi.

“TARIMA DESTEĞİMİZ 180 MİLYON LİRAYI AŞTI”

Selendi’de üreticilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’da halkımızın yaşamına dokunan, günlük hayatını kolaylaştıran birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Ancak tarım, bizim için ayrı bir öneme sahip. 31 Mart seçimlerinin ardından tarıma desteğimizi tamamen yeni bir vizyonla ele aldık. Artık sadece tohum desteği vermekle kalmıyor; üretici kooperatiflerini destekliyor, sulama altyapılarını güçlendiriyor, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da katkı sağlıyoruz. Bu yıl tarıma verdiğimiz toplam destek 180 milyon lirayı geçti. Bu rakam, birçok büyükşehir belediyesiyle kıyaslandığında bile oldukça yüksek bir seviyede. Biz üreticimizin yanında olmaktan, tarımı güçlendirmekten ve Manisa’nın bereketini büyütmekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yapılan desteklemelerde en önemli hususun doğru kişilere ulaşması olduğunu söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Bu tohum desteği de doğru kişilere ulaşıyor. Biz yeter ki üreticimizin yanında olalım, onların emeğine sahip çıkalım. Elbette biz bir hükümet değiliz, Tarım Bakanlığı da değiliz. Ancak bizim en büyük hedefimiz, üreticimizi her koşulda desteklemek. Çünkü biliyoruz ki, üretmeyen bir ülkenin ilerlemesi mümkün değildir. Eminim ki bugün bu tohumlar nasıl doğru yere, doğru ellere ulaştıysa; yarın da sizlerin desteğiyle çok daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız” dedi.

Başkan Dutlulu, Selendi’de hayata geçirilecek “Tek Dam” projesinin de önemli bir adım olacağını belirterek, “Kooperatifle birlikte yürüteceğimiz bu proje yaklaşık 6-7 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek. Selendi, bu projemiz için pilot bölge olacak. Başarılı olursak, modeli tüm Manisa genelinde uygulayacağız. Bizim en büyük hedefimiz, üreticimizi her koşulda desteklemek. Çünkü biliyoruz ki, üretmeyen bir ülkenin ilerlemesi mümkün değildir. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin ve halkımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten Manisa, güçlü Manisa demektir” ifadelerini kullandı.