Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alarak dijitalleştirme çalışmaları kapsamında başlatılan ‘Bursa Bellek- Kent Tarihi Söyleşileri’nin son konukları, ‘Tahtakale Buluşmaları’nın öncüleri Samet Altıntaş ve Cihan Taşan oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri’ ile Bursa’da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa’da geçirmiş sanatçıların kent anıları kayıt altına alınıyor.

Her ay farklı bir sanatçının konuk edildiği söyleşinin son konukları, kent tarihine dair birçok konunun konuşulduğu Tahtakale Buluşmaları Platformu’nun öncü isimleri Samet Altıntaş ve Cihan Taşan oldu.

TAHTAKALE BULUŞMALARI’NIN ÇIKIŞ HİKÂYESİ ANLATILDI

Erşan Solaklı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Samet Altıntaş ve Cihan Taşan tarafından Bursa’ya dair dijital bir ansiklopedi olan Tahtakale Buluşmaları’nın çıkış hikâyesi anlatıldı. Söyleşide, Bursa’nın Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan zamanları, şehrin kurucu rolü, öncü hüviyeti, entelektüel bir arka planla ele alındı.

Program sonunda Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürü Deniz Dalkılınç, moderatör Erşan Solaklı, konuklar Samet Altıntaş ve Cihan Taşan’a çini tabak hediye etti.