Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Sındırgı’da tüm evlerin tarandığını, Balıkesir ve Manisa’da 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, ”Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlatacağız. Ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız" dedi.

Bakan Kurum, ilk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirilmesi planlanan TOKİ’nin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlara sunacaklarını duyurdu.