Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin 4 üniversite iş birliğinde düzenlediği ve 3 gün boyunca 9 ayrı oturumda gerçekleştirilecek İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu başladı. 73 bildiri sunulacak sempozyum ile İnegöl’ün değerleri ve potansiyeli gün yüzüne çıkacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin şehrin; tarihsel, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve eğitim başta olmak üzere her alanda derinliğini ortaya koyacak “2. Uluslararası İnegöl Şehir Araştırmaları Sempozyumu” başladı.

Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde 3 gün boyunca devam edecek ve 9 ayrı oturumda 73 bildirinin sunulacağı sempozyumun açılış oturumu 10.00’da İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda yapıldı. İnegöl protokolü ve akademisyenler ile davetlilerin katıldığı açılış oturumunda, sempozyuma dair bilgiler verildi. Vatandaşların da takip edebileceği sempozyum 3 gün boyunca İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.

İNEGÖL’ÜN HİKAYESİNE BİLİMSEL BİR SAYFA EKLİYORUZ

Sempozyumun açılış konuşmasını, aynı zamanda sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürüten Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay yaptı. Burada sadece bilimsel bir etkinliğin açılışını yapmadıklarını ifade eden Doğdubay, “Aynı zamanda kökleriyle güçlü, üretimiyle gururlu, kültürüyle derin bir şehir olan İnegöl’ün hikayesine yeni bir bilimsel sayfa eklemek istiyoruz. Bu sebeple, bu niyetle buradayız. Ben de bir İnegöllü olarak bu toprakların insanına, emeğine ve ahlakına derin bir bağlılık ve sevgi duyuyorum. Ve İnegöl’ün girişimci ruhunun, dayanışmacı yapısının, çalışkanlığının içinde yoğrulup gelen biri olarak da bu sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürütmenin gururunu, onurunu paylaşıyorum” dedi.

BİLGİNİN YOL GÖSTERİCİLİĞİ OLMADAN SAĞLIKLI BİR ŞEHİR YÖNETİMİ MÜMKÜN DEĞİL

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise burada sadece bir sempozyum gerçekleştirilmediğini, çok değerli bilgilerin alanyazına belki kazandırılacağı güzel bir akademik çalışma ve beraberinde İnegöl’ün keşfinin yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu: “Bizler bilginin yol göstericiliği olmadan, sağlıklı bir şehir yönetiminin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bu yüzden de İnegöl Belediyesi olarak her zaman akademik dünyayla iç içe olmayı, şehrimizi bilginin ışığında birlikte anlamayı ve birlikte inşa etmeyi önemsiyoruz. İşte bu düşünce, bugün burada 2. Uluslararası İnegöl Araştırmaları Sempozyumunda bizleri buluşturdu.”

İNEGÖL’Ü BİR HAZİNE OLARAK GÖRÜYORUZ

“İnegöl deyince, öncelikle İnegöl Belediyemizden bahsetmek isterim. 1870 yılında kurulmuş bir belediyeyiz. 155 yaşında olan bir belediye. Bu yönüyle, gerçekleştirdiğimiz sempozyumun sadece akademik bir buluşma olmadığını ifade etmek isterim. Bu sempozyum İnegöl’ün; tarihsel, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve eğitim başta olmak üzere her alanda derinliğini ortaya koyma iradesinin de bir göstergesidir. İnegöl’ü bir hazine olarak görüyoruz. 5 bin yıllık tarihe sahip, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl. Bu tarihin zenginliklerini keşfetmek istiyoruz. Bu şehirde toprağın altında ve üstünde pek çok değer olduğunu düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla da bunları gün yüzüne çıkarmış olacağız.”

DEĞERLERİMİZİ YAŞATMA VE GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

“Derinliklerinde çokça bilinmeyen yönleri olan, insanlığa kazandırılması gereken değerlere sahip bir şehir İnegöl. Bu değerleri yaşatmak, geleceğe taşımak için de pek çok adımlar atıyoruz. Nedir bu adımlar? Şehir Araştırmaları Merkezini kurduk. Bu merkez üzerinden de bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Halk Bilimi Çalıştayını gerçekleştirdik. Burada çok güzel bir sonuç bildirgesine ulaştık. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi iş birliğinde “Orta Çağ Yüzey Araştırmaları” çalışmasını gerçekleştirdik. Yine 2022 yılında “İnegöl’de Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Tespiti Yüzey Araştırması” çalışması Hitit Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Erhan Tarhan Başkanlığındaki ekip tarafından yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde İnegöl’ün doğa tarihi alanında açık hava müzesi haline gelebilecek bir potansiyele sahip olduğunu değerlendirmiş olduk. Akademik çalışmaları önemsiyoruz, çünkü bunlar rastgele yapılmış çalışmalar değil. Çok ciddi emeğin olduğu ve kaynaklara dayandırılarak yapılan çalışmalar. Dolayısıyla akademik çalışmaları teşvik etmek adına da öğrencilerimize destekler veriyoruz. Konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, araştırmak yapmak isteyen öğrencilerimize fırsatlar sunuyoruz. Maddi destekler, konaklama, rehber, araç desteği gibi… Bu çalışmaları bizler de kütüphanelerimizde İnegöl belleğine katmış oluyoruz. Yine son dönemde yapay zeka alanında adımlar atıyoruz. İnegöl’ümüzün tarihsel değerlerini yapay zeka videolarıyla canlandırarak gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz.”

“Bugün gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası İnegöl Araştırmaları Sempozyumu da bu işin bir parçası. Sempozyumda; kuruluşa, dirilişe ve kurtuluşa şahitlik etmiş bir şehir olarak İnegöl’ün tarihsel gelişimi ile birlikte; şehre zenginlik katmış göçler, İnegöl’de iz bırakanlar, sosyal hayat, ekonomi, mobilya, tarım-hayvancılık, turizm ve markalaşma, gastronomi, halk mimarisi, somut olmayan kültürel miras, spor, kültür ve sanat gibi konular geniş bir çerçeveden bakılarak ele alınacak.”

PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

“Bu çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. Burada; Uludağ Üniversitemiz, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle sempozyumu hayata geçiriyoruz. Onur Kurulumuzda değerli Valimiz, Kaymakamımız, Milletvekilimiz Ayhan Salman, değerli rektörlerimiz yer alıyor. Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Murat Doğdubay hocamız yapıyor. Yine Düzenleme Kurulunda bulunan; Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan, Doç. Dr. Mustafa Polat, Doç. Dr. Yüksel Okşak, Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakcı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Abdelghany, Öğr. Gör. Üyesi Cihad Doğan, Belediye Başkan Yardımcımız Emin Dündar, Kültür İşleri Müdürümüz Önder Kılıç, Müzeler Sorumlumuz Serdar Sevinç ile Kültür İşleri Personellerimiz Hatice Uzer ve Fatih Oral’a, burada sayamadığım diğer tüm katkı ve destek verenlere teşekkür ediyorum.”

GELECEK ADINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Başkan Alper Taban’ın ardından ise İnegöl Kaymakamı Eren Arslan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. “Şehrimiz adına çok önemli bir toplantı için bir aradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Arslan, “Bugün ikincisini düzenlediğimiz sempozyumun Onur Kurulunda yer almaktan da son derece mutlu oldum. İnşallah buradan şehrimiz ve gelecek adına önemli kazanımlar sağlanacaktır. Çok farklı başlıklar altında akademik dünyanın bizlere sunacağı bilgilerle gelecek adına, şehrimiz adına nasıl karar almamız, bu şehri nasıl yönetmemiz, nasıl bir planlama içinde olmamız gerektiği noktasında bize ışık tutacak, rehber olacak çok kıymetli çalışmaları 3 gün boyunca bizlere sunmuş ve bizler de istifade etmiş olacağız” şeklinde konuştu.