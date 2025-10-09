Konya'da Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarında vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi için aralıksız denetimleri sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz alışveriş yapabilmesi için ilçe genelindekisemt pazarlarında aralıksız denetimler gerçekleştiriyor.

Tezgâh düzeninden fiyat etiketlerine, tartı cihazlarının doğruluğundan hijyen koşullarına kadar çok yönlü kontrol yapan ekipler, hem esnafı hem de vatandaşları bilgilendiriyor.

Denetimler kapsamında pazar tezgâhlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği, tezgah önü ve arkasındaki ürünlerin aynı olup olmadığı, fiyat etiketlerinin görünürlüğü, doğru tartı kullanımı ve pazaryeri dışında satış yapılıp yapılmadığı titizlikle inceleniyor. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar ortamının hijyen ve güvenlik koşullarına da özel önem veriyor.

Ürünlerin güvenilirliği ve piyasa takibi, Tarım Müdürlükleri ve ilgili ticari denetim birimleriyle birlikte yürütülüyor.

Fiyat şikâyetleri halinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde fatura ve hal faturası kontrolleri yapılarak ürünün piyasa giriş maliyeti takip ediliyor.

Kurallara uymayan esnafa, Pazar Yerleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uyarı ve gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Dinçalp, denetimlerin tüketicinin korunması ve pazarlarda düzenli ve güvenli alışverişin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenilir ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için pazar yerlerinde düzenin, temizlik ve aydınlatmanın sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Pazar esnafımızdan da fiyat etiketlerini doğru şekilde takmaları, müşteriye iyi davranmaları ve ürünler hakkında doğru bilgi vermelerini bekliyoruz. Bu hem tüketicinin hakkını korur hem de dürüst esnafın kazancını artırır.” diye konuştu.