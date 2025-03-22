Gözaltında tutulan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Bursa'da protestolar sürüyor.BURSA (İGFA) - Kent Meydanı’nda CHP Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, dernek, kurum ve binlerce yurttaşın bir arada olduğu basın açıklamasına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milletvekili-PM Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İl Kadın-Gençlik Kolları Başkanları ve partililer katıldı.

"İKTİDAR MİLLET İRADESİ GASPINA YÖNELDİ"

İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, konuşmasında İktidar, tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekûn bir millet iradesi gaspına yönelmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine dönük bir müdahaledir.

31 Mart 2024 seçimleriyle birlikte, halkın güçlü iradesi Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi yapmıştır. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz halkçı, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de yeni bir umut doğmuştur. Ancak bu umut iktidarın korkularını tetiklemiş, milletin tercihine dönük açık bir baskı ve saldırı süreci başlamıştır." dedi.

"HALKIN KARARINI YOK SAYMAK KABUL EDİLEMEZ"

Bugün gelinen noktada bu saldırıların en tehlikeli aşamasına tanıklık ettiklerini söyleyen Yeşilta, 23 Mart’ta gerçekleştireceğimiz tarihi ön seçim öncesinde, 18 ve 19 Mart 2025 itibarıylaİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, İstanbul’daki birçok yol arkadaşımız, belediye başkanlarımız, gazeteciler ve fikir insanları gözaltına alınmıştır. Bu, doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir. Sandığa, seçime ve halkın iradesine karşı uygulanan bir darbe. Halkın kararını yok saymak, önüne engel koymak, yerine karar vermeye kalkmak hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemez." diye konuştu.

BAŞKAN BOZBEY: BU MÜCADELE GELECEĞİMİZ İÇİN

“Bu mücadele geleceğimiz için” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “bu ülkeye demokrasiyi getirmek isteyenler, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler hoşgeldiniz sefalar verdiniz.” dedi.

“MİLLİ MARŞIMIZ ‘KORKMA’ DİYE BAŞLAR”

Milli marşımızın ilk kelimesini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bizi korkutmak isteyenler oldu. Milli marşımızın ilk kelimesi ‘Korkma’dır. Türkiye ayakta, memleket sevdasıyla dolu yürekler ayakta, hakkını hukukunu ve haysiyetini korumak için herkes ayakta. Bu meydan, milletin meydanı. Milletten büyük güç yoktur. Millet ne derse, o olur. Vatandaşın feryadını duymuyorlar. Biz kucaklaşacağız. Bu milli iradeyi tanımıyorlar, bizler tanıtacağız. Biz, büyük bir milletiz. Kahramanların torunlarıyız.” dedi.

“İMAMOĞlU, MİLLETİN SANDIKTA GÖSTERDİĞİ İRADENİN ADIDIR.”

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen Başkan Bozbey, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: ‘Umutsuz durumlar yoktur.” İşte umudu büyütenler burada. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu sadece bir kişidir. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayıdır. Milletin sandıkta gösterdiği iradenin tam da adıdır.

“BOZBEY, VATANDAŞLARI SANDIĞA DAVET ETTİ”

Bu davanın bir demokrasi davası olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Hepimiz Ekrem İmamoğluyuz! Her yer Saraçhane! 23 Martta sandıkları kuracağız. Ön seçimimiz birer irade gösterisi, demokrasi şöleni haline gelecektir. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Üye olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımızı demokrasi sandığımıza davet ediyorum.” dedi.

Nevruz bayramını da kutlayan Başkan Bozbey, bu nevruzun barış ve baharların en güzelini getirmesini diledi.

BAŞKAN ERKAN AYDIN: MAZLUMUN AHİ İNDİRİR ŞAHI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, “Hak, hukuk, adalet arayışında toplanmış bulunuyoruz. Mazlumun ahı, indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır ve o vakit geliyor. Vakitlerinin dolduğunu iktidar da görüyor. O yüzden bu antidemokratik yollara başvuruyor ama zulümler ve haksızlıklar elbet bir gün biter, bitişi çok yakın. Ekrem Başkan ne dedi? ‘Ne hak yetim ne de hakkımı yediririm’ dedi. Hakkımızı yedirir miyiz? 23 Martta bütün yurttaşlarımızı sandığa bekliyoruz. Burada demokrasiyi çalıştıracağız. Bu iktidarı göndereceğiz.”

Meslek odaları ve sendikalar arasından da, Alevi Kültür Dernekleri Bursa Şubesi,TMMOB, EĞİTİM-SEN, KESK, DİSK, TÜMBEL-SEN, Emekliler Sendikası protestolarda yer aldı.

Emek Partisi, DEM Parti İl Başkanlığı ve TKP'de protestolarda yer alan farklı partilerden oldu.