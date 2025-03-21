TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi, iddialı bir atış testiyle sessizliğini bozdu.

SOM-J, atış sırasında hedef deniz platformunu başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SOM-J'nin modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacağını ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacağını kaydetti.

Yeni yetenek yüklendi! ????????✅TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. ????SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden… pic.twitter.com/8hX92zaaMB— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 21, 2025

Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayisinin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kacır, teknik özelliklerini ise şöyle sıraladı: