TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi suüstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK-SAGE ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi, iddialı bir atış testiyle sessizliğini bozdu.

SOM-J, atış sırasında hedef deniz platformunu başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SOM-J'nin modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacağını ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacağını kaydetti.

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Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayisinin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kacır, teknik özelliklerini ise şöyle sıraladı:

  • Kara ve suüstü hedefler
  • Veribağı ile atış sonrası kontrol (yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali, yayını susturma)
  • KAAN ve KIZILELMA gibi Milli Hava Platformlarımıza uyum
  • Kızılötesi arayıcı başlık
  • Suüstü hedeflere karşı eniyilenmiş harp başlığı
  • Düşük radar görünürlüğü