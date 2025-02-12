Bursa’da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine dair güçlü bir iş birliği başlatan bu protokol ile, öğrencilere yönelik akademik, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici çeşitli etkinlikler düzenlenecek, öğretmenlerin mesleki eğitimine de katkı sağlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da protokol kapsamında, öğrenciler için kariyer günleri, rehberlik hizmetleri, yarışmalar ve geziler gibi farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenecek. Ayrıca, üniversitelerin sunduğu imkanlarla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik Maarif Modeli eğitimleri de sağlanacak. Bu eğitimler, öğretmenlerin pedagojik becerilerini geliştirmeyi ve onları modern eğitim teknikleriyle donatmaya imkân sunacak.

Teknolojiye de önem veren protokol, özellikle Teknofest öğrencilerinin üniversitelerden alacakları destekle projelerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda katkı sağlayacak. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrencilerin beceri eğitimlerini ve staj uygulamalarını üniversitelerin altyapılarında yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu da öğrencilerin iş gücü piyasasına daha donanımlı bir şekilde katılımını sağlayacak.

Eğitimdeki gelişim yalnızca okul içi faaliyetlerle sınırlı kalmayacak; kent sorunlarına ve gelişimine yönelik yerel, ulusal ve uluslararası projeler de bu iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek. Protokolün süresi 5 yıl olarak belirlenmiş olup, taraflar arasında yapılacak yazılı talepler doğrultusunda bu süre uzatılabilecek.

Bursa’daki eğitim camiası, bu iş birliği ile hem öğrencilere hem de öğretmenlere büyük fırsatlar sunarak, eğitimde kalitenin yükseltilmesine önemli katkı sağlayacak.