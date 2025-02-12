Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin geçmişi ile geleceği arasında köprü vazifesi görecek İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kurulduğunu duyurdu. Merkezin ilk faaliyeti de 22 Şubat’ta yapılacak “Halk Bilimi Çalıştayı” olacağı açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi bünyesinde kurulan Şehir Araştırmaları Merkezine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Meclis Üyeleri ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen ve şehrin değerlerine değer katacak, geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görecek merkezi tanıtan Başkan Alper Taban, Merkezin ilk faaliyeti olan Halk Bilimi Çalıştayını da duyurdu.

“ŞEHRİMİZİN ZENGİNLİKLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, İnegöl için el birliği ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Belediyeciliğe dair çalışmaların yanında şehrin geleceğe matuf vatandaşları ilgilendiren, kültürümüzü, örfümüzü, tarihimizi, geçmişimizi ilgilendiren güzel çalışmalar yapması adına İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin hayata geçirildiğini duyuran Başkan Taban, “Bunun yanında da ayrıca yapacağımız bazı çalıştaylar olacak” dedi.

İnegöl’ün çok önemli değerlere sahip olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Bunu bir miras olarak görüyoruz ve geleceğe de nakletmek istiyoruz. Şehrimizin şehir bilincinin, kentlilik bilincinin artmasını arzu ediyoruz. Burada yaşayan güzel insanlar var. Bu insanların yaptığı güzel çalışmaları vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Şehrimizin bilinmeyen yönlerini bilinir hale getirerek gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. İnegöl farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir. Öyleyse bu bir zenginlik. Bu zenginliği gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Yine sosyal hayatın zenginliği bölgemizi cazip kılan özelliklerden biri. Ekonomik becerileri, ihracatı ve kazanımlarıyla bu alanda da önemli bir noktadayız. Turizmde de yine sağlık, tarih, kültürel miras ve doğal güzellikler içerisinde önemli bir miras olduğumuzu ön görüyoruz. Dolayısıyla bu özellikleriyle İnegöl’ün markalaşan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Mobilya gibi belirli alanlarda ön plana çıkmış ancak pek çok alanda şehrimizin tanınmasını istiyoruz. İnegöl tarihe şahitlik etmiş, pek çok medeniyetin yaşadığı 5 milyon yıllık tarihe sahip olan bir şehir. İçerisinde asırlık hatıraların yaşandığı, tarihi camiler, medreseler, kervansaraylar, şehitliklerin yer aldığı bir şehir aynı zamanda. İnşallah bu değerlerimizi biz Şehir Araştırmaları Merkezimizi kurarak ön plana çıkaracağız” ifadelerinde bulundu.

ŞEHRİN GEÇMİŞİ İLE GELECEĞİ ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

İnegöl’ün geçmişi ile geleceği arasına bir köprü kurduklarını dile getiren Taban, şöyle devam etti: “İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi; kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut olmayan kültürel değerlerimiz üzerine araştırmalar yapıp kitaplaştırarak ve şehrimizin turizm değerleri haline getirerek bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracak. Aslında bu işin temelini 2019 yılında atmıştık. O dönem başlattığımız saha çalışmalarıyla özellikle kırsal mahallelerimizde saklı kalmış; türkülerimizi, mutfağımızın zenginliklerini tespit etmiştik. Gastro İnegöl Restoranımız bu şekilde ortaya çıktı. Türkülerimiz yine derlenip aranje edilerek sunuldu. Bugün bunu daha derinlemesine, akademik düzeyde yoğunlaşarak devam ettirmek istiyoruz. Bu işin merkezini de şehrimizin tarih arşivi, İnegöl’ün belleği olan Kent Müzemiz olarak belirledik. Şehrin hafızası yine müzelerimizde toplanmaya devam edecek ve geleceğe taşınacak.”

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

“Bu merkezin temel amacı muhatabını; tarih, kültür, sanat, mimari, geleneksel oyunlar, halk müziği, sosyoloji, psikoloji ve eğitim alanı olmak üzere hayatta karşılaşılabilecek her alanda donanımlı kılmaktır. Yine Şehir Araştırmaları Merkezinde görev alan isimlerin çalışmalarından yola çıkılarak yayınlanacak kitaplarla, süreli yayınlarla, online olarak tüm dünyaya hitap edecek web sitemizle, yerli ve yabancı turiste seslenebilecek yapısıyla, az kişinin çalıştığı ancak çok kesimlere seslenen yönleriyle, bulunduğu şehirde üniversitelerde eksik bırakılan yönlerin tamamlandığı, şehrin her yönüyle ele alınıp araştırıldığı, eğitimi tecrübelerle sunan yüzümüz olacak. Başta Bursa’mız olmak üzere ülkemizin tüm üniversiteleriyle iş birliği içerisinde çalışarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla proje gerçekleştirmeyi hedefleyeceğiz.”

ŞEHİR OLARAK UZMAN ARAŞTIRMACILARA SAHİBİZ

“Alanında uzman araştırmacılara sahibiz. Bu konuda İnegöl’ümüz önemli değerlere sahip. İnegöl’de yaşayan veya dışarda bulunan birçok uzman araştırmacıya sahibiz. Tarihçi, Sanat Tarihçi, Arkeolog, Folklor Uzmanı, Gastronomi Uzmanı, Şehir Plancısı, Mimar, Müzisyen, Yerel Araştırmacı-Yazarlar vb. değerlerimiz var. Bunlardan istifade edeceğiz. Şehir Araştırmaları Merkezi maddi külfete sahip olmayan bir merkez. Zaman içerisinde de gelişerek; araştırmacılara zengin kaynak sunacak, yazarlara, gazetecilere, televizyonculara yapımlarda destek verecek, şehirdeki insanların yaşadığı mekânla tanışmasını sağlayacak, dünle bugün arasında bir köprü vazifesini yerine getirecek bir yapı oluşacak.”

MERKEZ İÇERİSİNDE 4 ANA KURUL İLE HİZMET VERECEK

“Şehir Araştırmaları Merkezimiz içerisinde 4 ana kurul var. Bunlardan biri İstişare Kurulu. Kaymakamımızdan tutun da şehrimizin önde gelen isimlerinin yer alacağı bir kurul. Saha Ekibi Kurulu ise Belediyemizde görevli olan ve alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan arkadaşlarımız. Ofis ve saha çalışmalarını yürütecekler. Uygulayıcı Kurulumuz var. Sahada elde edilen verileri hayata geçirecek, proje takiplerini yapacak, şehre somut çıktılar sunacak bu kurul. Bir de Akademik Danışma Kurulu var. Bu da şehrimizin yetiştirdiği akademisyen, yerel araştırmacı ve uzman kişiler başta olmak üzere şehrimizle ilgili araştırma yapan farklı şehirlerdeki araştırmacıların ve akademisyenlerin de zaman zaman görüşlerinin alınacağı, projelerin akademik temele dayandırılmasını sağlayan bir kurul olacak. Şehir Araştırmaları Merkezimiz İnegöl için inşallah güzel çalışmalara imza atacaktır.”

HALK BİLİMİ ÇALIŞTAYI YAPILACAK

“Bu merkezimizi bugün ilan etmiş oluyoruz. Buradan pek çok çalışmalar çıkacak. Çalıştaylar, sempozyumlar… Bunlardan biri Halk Bilimi Çalıştayı başlatıyoruz. Halk Bilimi, bir bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır. İnegöl’ümüzde şehrimizin ilk halk bilimi çalıştayını gerçekleştirmiş olacağız. 22 Şubat Cumartesi günü Oylat’ta düzenleyeceğimiz Çalıştay 4 ayrı oturum olarak 8 ayrı masada 65 katılımcı ile gerçekleştirilecek. Çalıştayda; Alanında uzman akademisyenler, Saha araştırmacıları, Meslek ustaları, Koleksiyonerler, Sanatçılar, Belediyede yetkili uzman personeller, Halk bilimciler, Eğitimci yazarlar, Mühendisler ve mimarlar ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü uzman personelleri yer alacak. Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Halk Bilimci Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu moderatörlüğünde saat 10.00’da başlayacak çalıştayda; Bursa, Yalova, Balıkesir, Ardahan, Giresun ve Konya’dan akademisyen misafirlerimiz de olacak.”

BAŞLANGICINI İLAN EDİYORUZ

“Çalıştayımız 4 ana başlıkta yapılacak. Kentlilik Bilinci – Kent Estetiği, Kırsal Yaşam – Saha Araştırmaları, Gastronomi – Mutfak, Halk Sanatları – Somut Olmayan Kültürel Miras başlıklarında yapılacak. Çalıştayın içeriğinde yer alan konular analiz edilecek, masalarda çıkan sonuçlar ise koordinatör uzman kişilerce bir araya getirilerek çalıştayın sonuç bildirgesi hazırlanacak. İnegöl Halk Bilimi Çalıştayının şehrimizin önemli değerlerini gün yüzüne çıkaracağına ve somut olmayan kültürel mirasımızın yarınlara taşınmasına da vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Yakın zamanda yapmayı planladığımız İnegöl Şehir Sempozyumu da var. Ancak Şehir Araştırmaları Merkezi pek çok araştırmaya ev sahipliği yapacak. İnegöl’ün geleceğine, geçmişine, bugününe atıflarda bulunacağımız çıkarımlarımız olacak. Bunu da hep birlikte yapacağız. Bugün de bunun başlangıcını iletmek için bir araya geldik.”

MADDİ YATIRIMLAR KADAR ÖNEMLİ

Kaymakam Eren Arslan ise İnegöl adına çok heyecan verici bir çalışmanın startını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek; “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapılan çalışma, şehirlerle ilgili ortaya koyduğunuz maddi yatırımlar kadar önemli. Neye sahip olduğunuzu bilmeden geleceği de planlayamazsınız. Modern yönetim anlayışında ölçmeden yönetemezsiniz. Biz de nelere sahip olduğumuzu bu merkezle ölçebilirsek ortaya koyacağımız işler için daha doğru kararlar alınmasına vesile olacaktır. İnegöl’ümüz de birçok değere sahip bir şehir. Bu değerlerimizin bilinmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok kıymetli” açıklamalarında bulundu.