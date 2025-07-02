Bursa'da Osmangazi Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akpınar Mahallesi’nde yürütülen bordür ve tretuvar düzenleme çalışmaları ile bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde gerçekleştirdiği bordür ve tretuvar çalışmaları ile kaldırımları yeniliyor.

Vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına Akpınar Mahallesi Hülya Sokak’ta çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 1250 metrekare bordür ve tretuvar çalışması gerçekleştirdi.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucu tretuvarların başlangıç ve bitiş noktalarına engelli vatandaşlar ve bebek arabalarının kolayca erişebilmesi için rampalar yapıldı.

Ayrıca tretuvarların üzeri yerleştirilen özel taşlar ile görme engelli vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güvenli şekilde kullanabilmesi sağlandı. Kaldırımların kenarlarına yapılan araç park alanları ile bölgedeki trafik sıkışıklığı ve araç parklanma sorunu da ortadan kalkmış oldu. Yapılan çalışma ile Osmangazi’nin yolları hem güzelleşti hem de yaya ve sürücüler için daha güvenli hale getirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çalışalar hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemizi modern yol ve kaldırımlara kavuşturarak, vatandaşlarımızın konforunu arttırmayı hedefliyoruz. İlçemizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz bu çalışmalarla mahalle yolları daha dayanıklı, estetik ve güvenli hale gelirken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin de arttırıyoruz. Çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdüreceğiz” dedi.