Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile yapılan denetimde bir tır içerisindeki 25 ton gübreye el konularak yedi emine alındı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile beraber yapılan uygulamada piyasaya sürülmek üzere olan teknik düzenlemesi uygun olmayan yaklaşık 25 ton gübreye el konuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, gübreler yedi emine alınırken, sorumlu firma ve kişilere idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İl Müdürü İbrahim Acar, yapılan denetimlerin üreticileri korumaya yönelik olup, kötü niyetli kişilerin üreticilerimizi zarara uğratacak kaçak, sahte, teknik düzenlemesi uygun olamayan ve gübre takip sistemini kullanılmadan ürünlerin piyasaya sürülmelerinin engellenmesi amacıyla devam ettiğini söyledi.

Acar, çiftçilerin GTS bandrolü bulunmayan ve gübre dağıtıcı belgesi olmayan kişi ya da kurumlardan gübre satın almamaları konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.