Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği ‘2. Gençlik Şenliği’, Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki eğlenceli etkinliklerle başladı. Gün boyunca spor turnuvalarına ve atölyelere katılan gençler, ‘Genç Sahne’ konserleriyle de doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Gençlik Şenliği ile coşkuyla kutluyor. Hüdavendigar Kent Parkı’nda başlayan etkinlikler, gençleri spor, sanat ve müzikle buluşturdu.

Şenliğin ilk günü, ‘19 Mayıs’ın Hafızası’ resim sergisi, ‘Gülümse Bursa’ ve 360 derece fotoğraf çekim alanlarıyla başladı. Gençler, fikir duvarı, karaoke, retro oyunlar, canlı langırt, sumo güreşi, rodeo, dev jenga ve atari gibi eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

VR gözlük, 3D kalem, kodlama, roket fırlatma ve pankart tasarımı atölyeleri büyük ilgi gördü. Tenis, mini futbol, pickleball, basketbol ve voleybol turnuvalarında mücadele eden gençler, ‘Genç Sahne’de Yiğit Tayar, Şevval Yüksel, Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Orkestrası ve DJ performanslarıyla müzik ziyafeti çekti. Ali Düşenkalkar ve Altuğ Görgü’nün tiyatro söyleşisi ile Ölü Ozanlar Derneği film gösterimi de yoğun ilgiyle karşılandı.

19 MAYIS’TA MOR VE ÖTESİ SAHNESİ

19 Mayıs’ta devam edecek şenlikte, Başkan Mustafa Bozbey 16.30-18.30 saatleri arasında gençlerle buluşacak. Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi’nin okunacağı kutlamalarda, saat 21.00’de Mor ve Ötesi konseriyle coşku doruğa ulaşacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE RİNG SERVİS

Bursa’da 19 Mayıs’ta BursaRay, tramvay ve otobüsler BursaKart ile 23.59’a kadar ücretsiz. Hüdavendigar Kent Parkı’na erişim için BursaRay seferleri 20 Mayıs gece 01.00’e kadar uzatıldı. 18-19 Mayıs’ta 12.00-23.30 arasında Acemler-Hüdavendigar Kent Parkı arası ücretsiz ring servis, Uludağ Üniversitesi’ne ise 23.30’a kadar ücretsiz ulaşım sağlanıyor.

Bursa, Gençlik Şenliği ile 19 Mayıs’ı unutulmaz bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor.