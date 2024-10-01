Bursa'da zeytin hasat döneminde uygulanacak zeytin toplama işçilik ücreti belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Sadi Aktaş başkanlığında toplandı.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast'ın da sekreter hazır bulunduğu İl Koordinasyon Kurulu'nda 2024 yılı zeytin hasat döneminde uygulanacak "zeytin toplama işçilik ücretleri" konusu görüşüldü.

Başkan Vekili Şenol Aybey ile üyeler Dinçer Dimrit, Ercan Barutçuoğlu, Mehmet Aydemir, Vedat Çakar ve İsmail Altınkaya'nın da onayladığı kurul kararında toplama işçilik ücreti kişi günlük bin TL, makina ile toplama ücreti ise günlük bin 200 TL olarak belirlendi.