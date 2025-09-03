Bursa'da yaz spor okulları, sokak oyunları şenlikleri ve spor turnuvaları ile çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşayan Yıldırım Belediyesi, ‘Okula Dönüş Şenlikleri’ ile de yaza veda ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi tarafından 5 Eylül Cuma günü saat 16.00 ile 21.00 saatleri arasında, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenecek olan Okula Dönüş Şenlikleri’nde çocuklar doyasıya eğlenecek.

Şenlikler kapsamında; ip atlama, çuval yarışı, halat çekme, hulahop, çember yarışı ve yumurta yarışı gibi sokak oyunlarının yanı sıra, şişme oyun grupları ve sihirbaz gösterisi de yer alacak. Saat 19.00’da ise çocukların sevgilisi Onur Erol unutulmaz bir konser verecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; gönüllerinde çocuklarının yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Hizmette önceliği çocuklarımıza ve gençlerimize veriyoruz. Bu yaz, yaz spor okullarımızda 60 bine yakın evladımıza hizmet verdik. Yine mahallelerimizde düzenlediğimiz sokak oyunları şenlikleri ile çocuklarımızın unutulmaz bir yaz geçirmesini sağladık. Cuma günü de düzenleyeceğimiz Okula Dönüş Şenlikleri ile yaz tatiline veda edeceğiz. Ben tüm çocuklarımızı ve ailelerimiz Cuma günü Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ne bekliyorum” diye konuştu.