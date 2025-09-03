Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik örneği Bilgi Evlerinde 2025-2026 eğitim yılı kayıtları sürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarının başarılı bir örneği olan Bilgi Evlerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıtları devam ediyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitimlerin verildiği Bilgi Evlerinde dersler ise 15 Eylül’de başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’ya kazandırılan Bilgi Evleri eğitimlerini sürdürüyor. Bilgi Evleri, öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren, öğrencilerin okullarda aldıkları eğitime katkı sağlamanın yanı sıra bilgi ve becerilerini geliştiren, okul dışındaki zararlı ortamlardan uzak durmalarına yardımcı olan Bilgi Evlerinde yeni dönem kayıtları da devam ediyor.

DERS TEKRARLARI, KULÜP FAALİYETLERİ HEPSİ BİLGİ EVLERİNDE

Ortaokul öğrencilerine yönelik alanında başarılı eğitmenler tarafından Türkçe, Matematik, Fen ve İngilizce alanında eğitimlerin verildiği Bilgi Evlerinde ayrıca etkinlikler ve kulüp faaliyetleriyle güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bilgisayar sınıflarından kütüphane ortamına tüm imkanların yer aldığı Bilgi Evlerinde çocukların dolu dolu bir eğitim sezonu geçirmeleri sağlanacak. Tüm imkanların verildiği Bilgi Evlerinde eğitimler tamamen ücretsiz verilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Ortaokul öğrencilerine yönelik tamamı ücretsiz olan eğitimlerin verileceği Bilgi Evlerine başvuru için adres ve iletişim bilgileri şu şekilde:

Altınordu Mimar Sinan Bilgi Evi

Adres: Subaşı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:74

Telefon: 0452 222 00 92

Fatsa Mehmet Akif Bilgi Evi

Adres: Mustafa Kemal Paşa Mah. Plevne Caddesi No:23

Telefon: 0452 400 22 00

Ünye Yunus Emre Bilgi Evi

Adres: Liseler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. 1 Sok No:12

Telefon: 0452 333 66 60