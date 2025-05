Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçede uzun yıllardır çözülemeyen imar sorunlarını tek tek ortadan kaldırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar riskli alan ve riskli alan dışı olmak üzere toplamda 2 bin 50 hak sahibine tapularının teslim edildiği Şirinevler Mahallesi’nde, bin 530 hak sahibi daha tapusuna kavuştu. Şirinevler Mahallesi Riskli Alan 2.-3. ve 5.-6. Etapları Tapu Teslim Töreni’nde konuşan Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin üçte birini etkileyen imar problemini çözüme kavuşturduk. Bugün burada bin 530 hak sahibimize daha tapularını teslim ederek bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış bulunuyoruz” dedi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen tapu teslim törenine; Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti ve MHP’nin il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ile hak sahipleri katıldı.

Başkan Yılmaz, ilk göreve geldiklerinde en büyük sorunlardan birinin imar belirsizliği olduğunu hatırlatarak, “Yıldırım’da göreve geldiğimizde ilçemizin 3’te birinde imar problemleri vardı. 1986 yılından bu yana, yapılan imar uygulamaları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Bu problemleri gidermek için Ankara’ya gittik. İmar Kanunu’nun 18. maddesinde yapılan değişiklik ile imar uygulamalarının sürekli değişmesine neden olan sorunu kökten çözdük. Yıldırım’da, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirerek hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir” ifadelerini kullandı.

“Bugün bin 530 tapuyu hak sahiplerine teslim ediyoruz”

Konuşmasında Şirinevler Mahallesi özelinde yürütülen çalışmaları detaylandıran Başkan Yılmaz, “1999 yılında yapılan imar uygulaması Danıştay tarafından 2008 yılında iptal edilmişti. 2019 yılında yaklaşık 105 hektarlık alanda kadastral parsele geri dönüşüm işlemleri tamamlandı ve 1999 yılından önceki kadastral parseller oluşturuldu. 2018 yılında söz konusu bu alan bakanlık oluru ile 3. derece doğal sit alanından çıkarıldı. Akabinde Şirinevler riskli alanda kalan kısım ve riskli alan dışında kalan kısım olmak üzere riskli alan sınırı nedeniyle 2 parça olarak uygulama imar planları yapıldı ve 2021 yılında bu planlar onaylandı. Gereken iradeyi gösterdik, teknik süreci yönettik, çözüm ürettik. 2008 yılından bu yana Şirinevler Mahallesi’nde açılan davalar sonucu yıllardır süregelen ruhsat verememe problemini ortadan kaldırdık ve ilçemizin doğusunun vitrini olan bu bölgede ruhsatlı yapılaşmayı mümkün kıldık. Şirinevler Mahallesi’nde riskli alan ve riskli alan dışı olmak üzere toplamda 2 bin 50 hemşehrimize tapularını teslim ettik. Bin 530 hak sahibimize de bugün tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Dönüşümün önündeki engeller kalkıyor

“Yıllardır ilçemizin doğusunda biriken önemli bir soruna neşter vurarak kentsel dönüşümün önündeki en büyük engeli kaldırdık” diyen Başkan Oktay Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu başarı sadece teknik bir başarı değildir; bu, sabrın, iradenin ve hemşehrilerimiz için çözüm üretme kararlılığının bir sonucudur. Biz Şirinevler’de sadece parsel üretmiyoruz, gelecek kuruyoruz. Şirinevler’de gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm, ilçemizin tamamı için örnek teşkil ediyor. Çünkü biz bir bölgeyi değil, bir anlayışı dönüştürüyoruz. Planlı, yaşanabilir, dirençli bir şehir için var gücümüzle çalışıyoruz. Her mahallemizi, her sokağımızı, her metrekaremizi, akılcı bir planla, insan odaklı bir yaklaşımla dönüştürüyoruz ve her zaman dediğimiz gibi; birlikte başarıyoruz, birlikte büyüyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz.”

Kaymakam Esen’den emeği geçenlere teşekkür

Törende konuşan ve “Bu anlamlı gün, sadece bir tapu dağıtım töreni değil, aynı zamanda yıllardır süren bir emeğin, sabrın ve dayanışmanın meyvesini toplama anıdır” diyen Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de, “Şirinevler Mahallesi, ilçemizin en dinamik ve değerli bölgelerinden biridir. Burada yaşayan her bir vatandaşımızın huzuru, refahı ve güvenliği, bizim için her zaman öncelik olmuştur. Tapu, bir evin, bir yuvanın sadece fiziki bir belgesi değil; aynı zamanda bir ailenin geleceğe güvenle bakmasının, çocuklarına sağlam bir miras bırakmasının teminatıdır. Bugün, bu törenle, siz değerli mahalle sakinlerimizin uzun süredir beklediği bu önemli adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte, devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kuruluşlarımız büyük bir özveriyle çalışmıştır. Emeği geçen herkese, özellikle tapu işlemlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan ekiplere, huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tapu teslim töreninde konuşan Şirinevler Mahalle Muhtarı Uygun Ümit Koçal ise, Şirinevler Mahallesi sakinleri adına projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından tapu teslimlerine geçildi. Törende, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen hak sahiplerine tapularını teslim etti.