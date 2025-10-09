Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gençlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen ‘Kitap Tahlili Programı’, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gençlerin kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlediği 'Kitap Tahlili' programı başladı.

Yazar Merve Yurtsever moderatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında her ay bir kitap derinlemesine incelenirken, katılımcıların edebi eserleri çok yönlü olarak değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programda, yalnızca kitabın içeriği değil, yazarın anlatım dili, dönemin koşulları ve disiplinler arası bağlamlar da ele alınırken, katılımcılar, böylece bir metnin ortaya çıkmasında etkili olan tüm unsurları detaylı şekilde analiz etme imkânı buldu.

Programa katılan okuyuculara, analiz edilecek kitaplar Yıldırım Belediyesi tarafından ücretsiz olarak temin ediliyor ve her oturum sonunda bir sonraki kitabın dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel anlamda da zenginleştirmeyi önemsediklerini belirterek, "Kitap Tahlili Programı ile gençlerimizin okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi, metinlere farklı açılardan bakabilen, düşünen ve sorgulayan bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.