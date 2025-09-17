Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in girişimleriyle oluşturulan ticaret köprüsü sayesinde, talep edilen 17 farklı tarımsal ürün numunesi Libya’ya gönderildi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, üreticilerin emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir adım attı.

Aylardır devam eden görüşmeler sonucunda, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilçede Libya Fuarlar İdaresi Başkanı İsam Abu Abdullah Aloul ile Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Birliği Genel Başkanı ve Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komite Başkanı Mohammad Raied’i ağırlamıştı. Bu temasların ardından, Libya’dan Yenişehir’in tarım ürünlerine gelen talepler neticesinde 17 farklı tarımsal ürün numune olarak Libya’nın başkenti Trablus’a gönderildi.

İLK NUMUNELER TRABLUS’A GÖNDERİLDİ

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizde tarımı ön plana çıkarmaya, üreticimizin yanında olmaya, çiftçilerimizin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek için yeni pazar arayışlarını sürdürüyoruz. Aylardır Libya ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda bugün bizden talep edilen 17 farklı tarımsal ürünümüzün numune hazırlayarak Trablus’a gönderdik” ifadelerini kullandı.

Bugünü değil, geleceği planlayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Özel, “Yenişehir’in bereketli topraklarında yetişen ürünleri dünya pazarlarıyla buluşturarak kooperatiflerimize ve üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

AFRİKA PAZARINDA YER ALMAK

Afrika pazarının önemine de dikkat çeken Başkan Özel, “Trablus, Afrika pazarına açılan stratejik bir kapıdır. Dünya, ekonomik olarak Afrika’ya yöneliyor. Bu kıta kullandığı ürünlerin yüzde 87’sini ithal ediyor. 1,5 milyar nüfusa sahip Afrika’da özellikle tarım ürünlerine büyük bir talep var. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin kaliteli ürünlerinin bu pazarda yer alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeğin karşılığını almak bizler için büyük mutluluk kaynağıdır.” diye konuştu.