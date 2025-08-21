Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla, özellikle tarım arazilerine yapılan kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadele sürüyor. Günece Mahallesi’nde 14 kaçak yapı yıkıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi, kırsal alanlarda tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Günece Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Hakan Özel’in bilgilendirmesi ve talebiyle tarım alanı üzerinde inşa edildiği tespit edilen 14 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

‘EN TEMEL GÖREVİMİZ’

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarım kenti olan Yenişehir’in geleceğini korumak için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “İlçemizde tarımsal üretimi tehdit eden ve yasalara aykırı şekilde inşa edilen kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, verimli ve sürdürülebilir bir Yenişehir bırakmak için tarım alanlarımızı korumak en temel görevimizdir. Bu kapsamda yasal süreçleri tamamlanan tüm kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecek” dedi.

BAŞKAN ÖZEL’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Yenişehir Belediyesi’nin, kırsal alanlarda tarımsal dokuyu bozan tüm kaçak yapılara karşı denetimlerini aralıksız sürdüreceğini vurgulayan Başkan Özel, vatandaşlara da şu çağrıda bulundu: “Hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamaması için kaçak yapı yapmaktan kaçınmalarını önemle rica ediyorum.”