Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin turizm destinasyonları her yıl olduğu gibi 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin turizm destinasyonları ziyaretçi akınına uğruyor. 2025'in ilk 7 ayında Atatürk Köşkü’nü 197 bin 638 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Şehrin tarihi mekanlarından Kızlar Manastırı’nı 13 bin 024, Şehir Müzesi’ni 15 bin 804, Çal Mağarası’nı ise 90 bin 918 kişi ziyaret etti.

TURİZM ŞEHRİ TRABZON

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Trabzon’da turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine vurgu yapılarak “Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Kültür ve turizm şehri Trabzon’umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Trabzon’umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” denildi.