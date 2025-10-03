Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde tamamladığı imar planı çalışmalarının ardından hak sahipleri, imarlı yeni tapularına kavuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, düzenlenen törenle tapuları vatandaşlara teslim etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi'nde yürüttüğü 1/1000 Ölçekli Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarını tamamladı. Ürünlü Arı Evi’nde düzenlenen törenle imarlı tapular sahiplerine teslim edildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30,5 HEKTARLIK ALAN İMARA AÇILDI

Başkan Şadi Özdemir, uzun süredir devam eden imar planı çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, tamamlanan planla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ürünlü Mahallesi’nde 30,5 hektarlık alanı imarlı hale getirdik. 134 parseli uygulamaya dahil ederek 170 yeni imarlı tapu oluşturduk. Bugün 275 hak sahibi vatandaşımıza tapularını teslim ediyoruz.”

TARİHİ DOKU KORUNARAK PLANLI GELİŞİM SAĞLANDI

Plan kapsamında tarihi dokunun korunduğunu, kentsel sit alanlarının belirlendiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda 2 kat yapılaşmaya izin verildiğini ve 0.60 emsal oranıyla inşaat yapılabileceğini açıkladı.

Başkan Şadi Özdemir, yeni imar planının getirdiği kazanımları şöyle sıraladı: “Yolların mülkiyet sorunları çözüldü. Okul ve park alanları ile belediye hizmet alanları belirlendi. Artık Ürünlü’ye daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceğiz. Altyapı çalışmalarımız hızlanacak, yeni projelerimizi hayata geçireceğiz.”

Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadri Beki de, hazırlanan imar planı için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek tapuların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir ve Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadri Beki, vatandaşlara tapularını teslim etti.