Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kampüs güvenliğini artırmak ve trafik düzenini sağlamak amacıyla HGS Park Sistemi’ni hayata geçiriyor. Rektör Prof. Dr. Feridun Yılmaz, 60 bin öğrencisi ve 900 yatak kapasiteli hastanesiyle Güney Marmara’ya hizmet veren üniversitenin, güvenli kampüs modeline geçiş için bu adımı attığını duyurdu.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrenci ve personel güvenliğinin yanı sıra kampüs düzenini sağlamak ve korumak amacıyla HGS Park sistemini devreye alıyor.

Sisteme ilişkin detaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Feridun Yılmaz, 50 yıllık üniversite olarak, kampüsünün açık yapısı açısından güvenlik sorunları oluşturduğuna dikkati çekti.

Güvenlik görevlisini artırmanın yeterli olmadığını bunun için yapısal çözümlerin gerekli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, HGS Park Sistemi ile araç giriş-çıkışlarını kontrol altına alarak kampüsü güvenli hale getireceklerini duyurdu.

İlk aşamada ana girişte kurulacak sistemin fakültelere girişleri kimlik kontrolüyle düzenleyeceklerini, hastane girişi ise acil durumlar için serbest olacağını belirten Rektör Yılmaz, "Öğrenciler, akademisyenler ve idari personelin kimlik ibraz etmesi gerekecek. Kütüphane gibi meşru gerekçelerle gelen ziyaretçiler de kimlik gösterecek. Sistem, kampüs trafiğini düzenlerken güvenliği artıracak" diye konuştu.

Söz konusu proje ile uzun vadede uluslararası sıralamalarda daha iyi bir konuma ulaşmak adına bu tür projelerin devam edeceğini duyuran Rektör Yılmaz, "Bu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte, kampüsümüzün güvenliği ve düzeni artırılacak, öğrenci ve personelimizin güvenli bir ortamda eğitim ve çalışmalarını sürdürmeleri sağlanacaktır” dedi.