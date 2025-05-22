Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)'nde öğrenciler ve personelin katıldığı etkinlikte İsrail’in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. Yürüyüş ve basın açıklaması yapan öğrenciler, Mimar Sinan Yerleşkesi’ne kurdukları çadırlarda 2 gün Filistin için nöbet tutacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Bursa İntifada Grubu iş birliğinde Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek amacıyla Mimar Sinan Yerleşkesi’nde 2 günlük intifada çadır nöbeti başlattı.

Protesto yürüyüşü ile başlayan programda, uygulamalı atölyeler, söyleşi ve paneller ile dayanışma kermesi de düzenlendi.

Öğrenciler adına konuşan Enes Burak Demirci, “Bugün burada, insanlığın gözlerinin önünde coğrafyamızın çocukları her gün zalimce katledilirken, şehirleri haritadan silinirken, toprakları işgal edilirken, biz BTÜ öğrencileri olarak susmadığımızı ve susmayacağımızı haykırmak için toplandık. Filistin halkı; çocukları, kadınları, yaşlılarıyla birlikte onlarca yıldır sistematik bir işgalin, baskının ve soykırımın hedefi halindedir. Tarihi gerçekliği ve makul bir altyapısı olmayan ve bu soykırımı meşru göstermeye çalışan tüm yalan iddiaları ve manipülatif fikirleri, en sert biçimde reddediyoruz. Çeşitli bahaneler ile elimizdeki en büyük güç olan boykotu reddeden, başka şahıs ve kurumları örnek göstererek bireysel sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışanları, vicdanlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Bu arada Gazze'de açlık, ambargo ve bombalarla yok edilmek istenenin, yalnızca bir şehir değil; bir halkın hafızası, direnişi, inancı ve onuru olduğunu vurgulayan Enes Burak Demirci, katliama sessiz kalmayarak, zulme uğrayan masum kardeşlerin yanında saf tuttuklarını söyledi. "İşte bu bilinçle, bizler Bursa Teknik üniversitesi öğrencileri olarak; Filistin halkının onurlu direnişini destekliyoruz" diyen Demirci, "İsrail’in sistematik soykırımını ve işgalini lanetliyoruz. Tüm vicdanlı insanları ve özellikle üniversiteleri, İsrail’i destekleyen markaları ve kurumları boykot etmeye çağırıyoruz. İnsanlık onuru için, özgür Filistin için ayağa kalkıyoruz. Kampüsler özgürlük ve direnisin kaleleri olmalıdır. Buradan ilan ediyoruz: Filistin, Gazze, kampüsler yalnız değildir” diye konuştu.