Malatya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni’nde bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve erişilebilirliklerini artırmak adına gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Başkan Er, “Malatya’mız İçin Gece Gündüz Demeden Çalışmalara Devam Edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik yapılan bazı çalışmalara değinen Başkan Er, “Malatya’mızda fiziki dönüşümlerin yanında sosyal, kültürel, sanatsal birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye’nin her tarafından yardım eli Malatya’mızda olan herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. 2024 Nisan ayı içerisinde engelli kardeşlerimize 50 adet akülü araç dağıtımı gerçekleştirdik. Kernek Vahap Küçük Külliyesinde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkezimiz de engelli vatandaşlarımıza çok aktif bir şekilde hizmet veriyor. EKPSS kursumuz, Tekerlekli Sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Tekerlekli Sandalye Bakım Atölyemiz, Engelli minibüslerimiz, Engelsiz Yaşam Merkezimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezinin 2. Etap ile ilgili de fizibilite çalışmalarını yaptık. İnşallah burası da tamamlanınca engelli kardeşlerimizin yaşam alanına bir alan daha eklenecek. Elbette bu çalışmalarla da yetinmeyeceğiz daha birçok alanda faaliyetlerimiz olacaktır. Ayrıca Kernek Vahap Küçük Külliyesi içerisinde bir “Otizm Merkezi” kurmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Ampute Futbol Takımımız geçtiğimiz günlerde Süper Lige yükseldi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız da 1. Lige yükseldi. Bizler Malatya’mızı her alanda erişilebilir ve ulaşılabilir bir şehir haline getirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceğiz.

FAGİDER ailesi tarafından bağışlanan 200 tekerlekli sandalyenin dağıtım törenini yapıyoruz. Sembolik olarak 20 âdetini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtacağız. Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah böylesine güzel hayırseverlerimizin sayıları artar. Engelli kardeşlerimize desteklerinden dolayı FAGİDER’e teşekkür ediyorum” dedi.

200 Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve deprem bölgelerine verdikleri desteklerden bahseden FAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Bilirdönmez, “6 Şubat’ta yaşanan depremlerin olduğu günden bu yana FAGİDER olarak her türlü arenada elimizden geldiği kadarıyla yardıma koşmaya çalıştık. Deprem bölgelerine maddi, manevi yardımlarımızı yaptık ve bu bölgede yaşayan engelli kardeşlerimize kendi ellerimizle tekerlekli sandalyelerini takdim etmek istedik” dedi.

Batı, “Büyükşehir Belediyemize Biz Engelliler İçin Seferber Olmuş Durumda”

Engelli bireyler adına konuşma yapan Milli Sporcu Fatih Batı ise “FAGİDER, bizlere katkıda bulunarak, tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi. Takdir edersiniz ki tekerlekli sandalye biz engellilerin hayatlarına çok büyük katkı sunuyor. Tekerlekli sandalyeler bazen bizim elimiz bazen de ayaklarımız oluyor. 6 Şubat depremlerini hepimiz yaşadık ama engelliler daha çok yaşadı. Çünkü evlerimizden çıkamadık, depremin bitmesini bekledik. Yaşadığımız bu strese rağmen ayaktayız. Bu da devletimizin sayesinde oldu ve gücümüzü topladık, birlikte var olduk.

Malatya Büyükşehir Belediyemize bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezindeki tüm personeller, biz engelliler için seferber olmuş durumda ve her zaman bizim destekçimiz konumundalar. Engelliler Koordinasyon Merkezine bağlı; Engelli Araç Tamir Atölyesi, resim, halı, muhasebe, bilgisayar gibi kurslar olsun bizim için çok önemli noktalardır. Çünkü biz bu alanlarda moral ve motivasyon buluyoruz. Bu anlamda bizlere katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.