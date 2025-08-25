Cevat Soydaş anısına bu yıl 25.’si düzenlenecek hazırlık turnuvası; TOFAŞ, Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor takımlarının katılımıyla 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl 25.’si düzenlenecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor katılacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş’ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda bu yıl sıralama dikkate alınmayacak ve Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu iki farklı günde 4 hazırlık maçına ev sahipliği yapacak.

25. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI MAÇ PROGRAMI

18 EYLÜL 2025 - PERŞEMBE (İlk gün karşılaşmaları)

16.30 ALİAĞA PETKİMSPOR – MERSİN SPOR

19.00 TOFAŞ – TRABZONSPOR

20 EYLÜL 2025 - CUMARTESİ (Final günü karşılaşmaları)