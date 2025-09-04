Bursa Osmangazi Belediyespor, Judo Sporcusu Zeynep Öztürk, Gençler Avrupa Takımlar Müsabakasında milli formayla ülkemizi temsil etmek için mindere çıkıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da katıldığı Türkiye Ümitler Şampiyonası’nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu olarak Bursa’ya büyük sevinç yaşatan Osmangazi Belediyespor, Sporcusu Zeynep Öztürk, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 04-06 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 43 ülkeden 368 sporcunun mücadele edeceği Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda madalya kazanmak için ter dökecek. Başarılı sporcu Zeynep Öztürk, ayrıca 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Gençler Avrupa Takımlar Müsabakasında milli formayla ülkemizi temsil edecek.