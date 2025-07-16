Bursa'da Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Beren Çelik, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası’nın ilk gününde kızlar 32 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. BURSA (İGFA) - Mardin’de düzenlenen 15 Temmuz Spor Toto Türkiye Minikler Judo Şampiyonası, başladı. 15-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada, 72 ilden 695 kadın ve 649 erkek olmak üzere toplam 1344 sporcu mücadele edecek. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde minik judocular, Türkiye derecesi elde etmek ve gelecekte milli forma giymek için tatamiye çıktı. Tatamiye çıkan sporcular, centilmence mücadele etti.

Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen şampiyonanın açılış gününde tatamideki yerini alan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Beren Çelik, kızlar 32 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.