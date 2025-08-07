Bursa'da minik izleyiciler, Osmangazi Belediyesi’nin mahallelerde düzenlediği açık hava sinema gösterimlerinde unutulmaz anlar yaşıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, yaz aylarını çocuklar için eğlenceli ve unutulmaz anlara dönüştürüyor. “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında düzenlenen açık hava sinema gösterimleri, mahallelerde çocuklarla buluşarak hem keyifli hem de sosyal bir atmosfer oluşturuyor.

“Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Kükürtlü Mahallesi oldu.

Kükürtlü Pazar Alanı’nda kurulan sinema alanında gösterilen “Coco” adlı animasyon filmi, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanını dolduran çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte patlamış mısırlarını alarak yaz akşamının tadını çıkardı. Sinema gösterimi yalnızca çocukları değil, aileleri de bir araya getirdi. Açık hava sineması sayesinde mahalle sakinleri hem nostaljik bir atmosfer yaşadı hem de çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.

Açık hava sinemasının bir diğer adresi ise Kavaklı Mahallesi oldu. Burada da minikler eğlenceli anlar yaşarken, belediyenin bu tür etkinliklerle sosyal yaşama katkısı takdir topladı. Osmangazi Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde açık hava sinema etkinliklerini sürdürecek.