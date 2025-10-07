Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin velilere yönelik düzenlediği Yetişkinlerle Çocuk Kitaplarına Bakış Atölyesi’nin son oturumu, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Velilerin kitaplara farklı bir gözle yaklaşmasını ve çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmasını amaçlayan atölye, eğitimci Serap Yenilmez Çetin rehberliğinde sona erdi.

Toplam üç oturumdan oluşan program boyunca katılımcılar; çocuk kitaplarını farklı açıdan değerlendirme, kitap seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar ve okuma alışkanlığının ev ortamında nasıl desteklenebileceği konularında bilgilendirildi. Bunun yanı sıra uygulamalı etkinliklerle kitapla etkileşim yollarını deneyimleyen katılımcılar, hazırladıkları özgün masallarla hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.

Atölyenin içeriğine ilişkin bilgiler veren eğitimci Serap Yenilmez Çetin, “İlk derste çocukların neden kitap okuması gerektiğini, aile ile çocuk arasında kitap aracılığıyla nasıl bir bağ kurulabileceğini konuştuk. Asıl hedefimiz, kitap okumanın sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda iletişim aracı olduğunu göstermekti. Sonraki iki oturumda iki farklı kitap üzerinde çalıştık. İlk olarak Christine Nöstlinger’in Alev Saçlı Çocuk kitabını inceledik. Son oturumda ise Behiç Ak’ın Çatıdaki Gezegen adlı kitabı üzerine değerlendirmeler yaptık. Bu süreçte katılımcılar, kitapları sadece okumakla kalmadı; karakterleri yorumladı, olay örgüsünü analiz etti ve kitapları farklı açılardan değerlendirdi. Atölye boyunca veliler, kitap kapağını yeniden tasarladı, karakterlerin kostümlerini hayal etti, bazı bölümler için resimler çizdi. Böylece kitapla etkileşimi artıran yaratıcı çalışmalar ortaya çıktı” dedi.

Katılımcıların ilgisinden ve atölyede yaşadığı özel bir deneyimden bahseden Çetin, “Atölyemize genellikle çocuklarının kitap okumasını isteyen ya da onlarla kitap üzerinden kaliteli zaman geçirmek isteyen yetişkinler katılıyor. Bu konuda farkındalığı yüksek velilerle çalışmak, süreci çok daha verimli hale getiriyor. İlk oturumda yaşça büyük bir hanımefendi de yer aldı. Sohbet ettiğimizde bana, ‘Çocuklarım istediğim kadar kitap okumadı, bu yüzden torunlarımla kaliteli çocuk kitaplarını birlikte okumak istiyorum’ dedi. Bu söz beni çok etkiledi. Çünkü bu tür örnekler, yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Böyle katılımcıları görmek, bizim için gerçekten gurur verici” diye konuştu.

Atölyeyi büyük mutlulukla tamamlayan veliler ise kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.