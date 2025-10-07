Katılım Emeklilik, bireysel emeklilik fon büyüklüğünde 50 milyar TL eşiğini aşarak önemli bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, Türkiye genelinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2025 yılında güçlü büyüme trendini sürdürüyor.

Toplam fon tutarı 1,72 trilyon TL’ye ulaşırken, sistemdeki katılımcı sayısı 9,9 milyon kişiye, sözleşme adedi ise 12,3 milyona çıktı. Bu rakamlar, BES’in yalnızca bireylerin geleceğini güvence altına almak için değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük tasarruf platformlarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde kaydedilen yüzde 48,4’lük artış, sistemin her zamankinden daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor. Katılımcı sayısında yüzde 4,3, sözleşme adedinde ise yüzde 4,9’luk artış yaşanması, BES’in geniş toplum kesimleri için giderek daha cazip hale geldiğini gösteriyor.

Özellikle devlet katkısı, faizsiz fon alternatifleri ve genç yaşlarda sisteme giriş eğiliminin artması, büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor.

Sektör genelinde fon hacmi hızla artarken; Katılım Emeklilik’in toplam fon büyüklüğü 53 milyar TL seviyesine ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ulaşılan başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz esaslara göre yönetilen fonlarıyla, Türkiye’nin gençleşen BES katılımcı profilinde önemli bir pay sahibi olmaya devam ediyor. 53 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmak, yalnızca Katılım Emeklilik için değil, aynı zamanda Türkiye’de faizsiz emeklilik sisteminin gücü için de önemli bir gösterge. Katılımcılarımıza sunduğumuz güven, çeşitlilik ve yüksek performans sayesinde hem sektöre hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.”

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KAZANDIRAN EMEKLİLİK FONU KATILIM EMEKLİLİK’TEN

Katılım Emeklilik’in yatırımcılara sunduğu 20 farklı faizsiz fon arasında yer alan Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM), dikkat çekici bir başarıya imza attı. Fon, 31 Aralık 2024 – 30 Eylül 2025 döneminde yüzde 75,18 getiri elde ederek yalnızca faizsiz fonlar içinde değil, BEFAS verilerine göre toplam 400 fon arasında Türkiye’nin birincisi oldu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu başarının fonlarının yatırımcılara sağladığı yüksek performansın en somut göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak; “Amacımız, katılımcılarımıza yalnızca yüksek getiri sağlamak değil, aynı zamanda güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım deneyimi sunmak. Elde edilen bu sonuç, faizsiz fon yönetiminde uzmanlığımızı ve istikrarlı büyüme hedefimize bağlılığımızı bir kez daha kanıtlıyor” dedi.