Bursa'da Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), özel gereksinimli bireyleri müzik ve sanatla buluşturan etkinliğiyle hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), bu kez renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. OBAM’da düzenlenen etkinlikte özel bireyler, ritim, dans ve resim çalışmalarıyla hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik, Orff Schulwerk Eğitmeni Nilay Beceren ile Resim ve Heykel Öğretmeni Hafize Türk Öngüç’ün eşliğinde gerçekleşti.

Müzik ve dansla başlayan programda özel gereksinimli bireyler, ritim tutarak ve eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Orff yaklaşımı hakkında bilgi veren Nilay Beceren, “Orff Schulwerk, 0-100 yaş arası tüm bireyleri kapsayan bir yöntem. Farklı materyallerle yapılan bu çalışmalar, özel gereksinimli bireylerde işitsel ve bedensel farkındalık geliştirmeye katkı sağlıyor. Amacımız, birlikte müzik yapmak ve etkileşimi güçlendirmek” dedi.

Programın ikinci bölümünde ise resim çalışmaları yapıldı. Saksıda çiçek temasıyla yapılan resimler, katılımcıların yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak sağladı. Resim Öğretmeni Hafize Türk Öngüç, “Bu tür etkinliklerde, bireylerin özgüvenleri gözle görülür şekilde artıyor. Ortaya çıkan çalışmalar çok renkli ve yaratıcı. Onlarla birlikte olmak bana da ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

OBAM’da düzenlenen bu tarz sosyal ve sanatsal etkinliklerle, özel gereksinimli bireylerin gelişimine katkı sunmaya devam edileceği belirtildi.