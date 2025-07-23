Bursa'da Osmangazili çocukların her yıl heyecanla beklediği yaz okulu kapılarını açtı. 10-13 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen yaz okulunda, haftanın dört günü 9 farklı branşta atölye çalışması yer alıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesi adına düzenlenen yaz okulunda eğitimler başladı.

Emek Yetenek Evi’nde matematik oyunları, sahne sanatları, kelime oyunları, nörol gelişim, hayalimdeki oyun, hayal panosu, ebru atölyesi, akıl-zeka oyunları ve el becerileri gibi geniş bir yelpazede sunulan atölyelerle katılımcılar; yetenek ve becerilerini keşfetme fırsatı buluyor.

Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla düzenlenen yaz okulunda katılımcılara, uzman eğitmen kadrosu eşlik ediyor.

4 hafta süresince devam eden yaz okulunda çocukların yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşmesi sağlanırken, eğitmenler tarafından verilen teorik ve pratik eğitimler ile de kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. Yaz okulunda eğitimler hafta içi her gün 10.00 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Ayrıca çocuklar için Cuma günleri de Bursa turu düzenleniyor.

Yaz okulu hakkında bilgiler veren Emek Yetenek Evi Tesis Sorumlusu Gülşah İncebay, “Yaz okulu kapsamında çocuklarımızı çeşitli atölye çalışmaları ile buluşturuyoruz. 4, 5 ve 6’ıncı sınıf öğrencilerimize yönelik düzenlenen yaz okuluna şuan yaklaşık 30 öğrenci kayıt yaptırdı. Eğitimler 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklarımız hafta içi her gün birçok atölyeye katılma fırsatı buluyor” dedi.

“YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ”

Osmangazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yaz okuluna katılarak yaz tatilini verimli şekilde geçiren Şahin Ağ, “Boş zamanlarımı değerlendirmek için yaz okuluna geldim. Her biri birbirinden güzel atölye çalışmalarına katılıyorum. Satranç bilgimi de geliştiriyorum. Yeni şeyler öğrenmekten dolayı çok mutluyum. Matematik oyunları ile okulda öğrendiğimiz bilgileri pekiştirme fırsatımız oluyor. Spor oyunları ile de bedenimizi dinç tutuyoruz. Eğitmenlerimiz bizlerle yakından ilgileniyor” ifadelerini kullandı.