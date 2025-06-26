Bursa Osmangazi İlçesindeki mahallelere daha iyi hizmet ulaştırabilmek için vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Akpınar Mahallesi sakinleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bulduğu her fırsatta Osmangazi İlçesi’nin bir mahallesini ziyaret eden Başkan Aydın’ın bu kez durağı Akpınar Mahallesi oldu. Akpınar Mahallesi Kapalı Pazar Alanında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yapacakları hizmetlerle alakalı bilgiler verdi.

“Eylül ayında kreş sayımız 7’ye ulaşıyor”

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşları yerinde görerek istek ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bizim muhtardan sorumlu bir birimimiz var muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını devamlı takip ederek bize ulaştırıyorlar. İlgili müdürlüklerimiz ve başkan yardımcılarımızla temas halindeler, mahalle ziyaretlerinde bizim vatandaşlarımızla bir araya gelmemizin tek bir amacı var sorunları yerinde görerek Osmangazi, Bursa ve ülkemizle ilgili istişareler etmek istiyoruz.

Yerel yönetimler olarak kamu kaynaklarını elimizdeki imkanları hangi ölçüde nasıl mahallelerimize seferber edebiliriz bunlar için geziyoruz. Derdimiz halkımızla birlikte şeffaf sosyal bir belediyecilik yapmak o yüzden her müsait olduğumuz an bir mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyoruz. İnşallah bundan sonra bu buluşmalar devam edecek. Eğitim, sosyal donatı ve park en önemli konu, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz bütün yatırımı onlara yapmamız gerekiyor. Bu konuda bizde 3 tane daha kreşimizi bitiriyoruz. Eylül ayında kreş sayımız 7’ye ulaşıyor. Bir buçuk yılda yaklaşık 500 öğrenciye hizmet vereceğiz. Kreşlerimiz bugün benim diyen özel okuldan çok daha kaliteli hizmet veren tam gün kreşler. Park sayımız 696’tıydı bu sayıyı 1,5 yılda 701’e çıkarttık. Akpınar mahallesi bölgesinde de park alt yapı çalışmasını yapacağız” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydın, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.